Meghan Markle fuori dal mondo: il suo regalo ai dipendenti? Un caffè: scatta il linciaggio della duchessa

01 novembre 2021 a

a

a

Meghan Markle snob? Un gesto della duchessa di Sussex sta facendo parecchio discutere: l'ex attrice americana ha offerto un caffè a tutti coloro che stanno facendo gli straordinari per la campagna per il congedo familiare e medico retribuito negli Stati Uniti. Un tema molto caro proprio alla Markle. Come racconta il Daily Mail, infatti, la moglie del principe Harry ha regalato ai lavoratori di PL+US, il gruppo che gestisce la campagna nazionale per ottenere il congedo entro il 2022, un buono Starbucks da 25 dollari attraverso l’organizzazione no-profit Archewell.

"Violento attacco di panico". Paura per il principe Harry, com'è ridotto: voci-choc dagli Usa

A dare la notizia su Twitter era stato Neil Sroka, il direttore della comunicazione del gruppo: "La duchessa del Sussex ha comprato a tutti qualche tazza di caffè mentre stiamo facendo gli straordinari". Il suo messaggio, però, ha subito scatenato commenti di odio e disprezzo nei confronti di Meghan. Qualcuno, per esempio, ha definito la donazione un gesto di "pietà", sospettando che dietro ci sia solo una trovata pubblicitaria.

"Profumatamente pagati". Meghan Markle, l'indiscrezione più inquietante: chi sono i suoi nemici

"Un po' di caffè? Questo è tutto? Un buon affare per cercare attenzioni sui social media, suppongo", ha scritto un utente. Per provare a riportare un po' di calma, Sroka è tornato a twittare, facendo una precisazione: "Ho ricevuto tanti commenti e voglio chiarire un punto: la duchessa ha dato a ciascun membro del nostro staff 25 dollari per il caffè. Potrà non significare molto per qualcuno, ma per la nostra squadra è stata una piacevole sorpresa". Infine ha ringraziato nuovamente la Markle.

“Intervenga la regina”. Meghan Markle, la lettera fa esplodere il caos diplomatico: la rivolta degli Usa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.