Variante Delta, "niente cure gratis ai no vax". L'ultima frontiera nella lotta alla pandemia

Una grave minaccia arriva dalla Turingia, dove si sta pensando di non offrire più le cure ai no vax, quindi a quelli che scelgono di non vaccinarsi. In Germania la quarta ondata è già arrivata e sta mettendo a dura prova tutti i cittadini del Paese. Ecco perché il presidente della Turingia, Bodo Ramelow, ha minacciato di non curare più i non vaccinati negli ospedali, se dovesse salire eccessivamente la pressione sulle strutture sanitarie.

Importanti novità anche in Sassonia, dove invece a partire da lunedì l'accesso a ristoranti, bar ed eventi sarà limitato solo a vaccinati e guariti dal Covid, escludendo la possibilità del tampone come lasciapassare. Una decisione simile a quella presa dall'Austria. Kretschmer, governatore sassone, ha affermato che introdurre alcune limitazioni per i non vaccinati rappresenta la strada più giusta da percorrere proprio per evitare nuovi lockdown.

Stando a quanto riporta la Bild, poi, il presidente della Turingia sarebbe stato ancora più duro, tanto da arrivare ad affermare: "Non potremo garantire a nessuno che venga in ospedale senza la protezione del vaccino, che possa essere trattato qui". Ramelow, inoltre, ha raccontato di aver ricevuto 1200 messaggi di odio su Twitter, dopo aver pubblicato un post dando notizia di aver ricevuto il cosiddetto "booster", la terza dose. Infine ha fatto sapere che nella sua regione la situazione sanitaria è già al limite.

