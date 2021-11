Giappone, il granchio delle nevi gigante da record: quanto costa questo crostaceo

07 novembre 2021 a

Asta da record in Giappone: si è aperta la stagione della pesca e a Kanazawa, città a nord ovest della capitale Tokyo, un esemplare di granchio delle nevi gigante è stato aggiudicato per la cifra record di 5 milioni di yen, che equivalgono alla bellezza di 38mila euro. Mica male, come debutto. Ad acquistare il crostaceo di dimensioni extra large è stato uno chef locale che gestisce uno stabilimento termale con ristorante.





Il granchione era il solo ad aver rispettato i sei criteri, severissimi, stabiliti dalle cooperative ittiche della prefettura locale. Come raccontato dalla emittente televisiva pubblica Nhk, che ha mandato in onda le immagini, i crostacei maschi per essere messi all'asta devono avere il peso almeno di un chilo e mezzo e la larghezza del guscio di almeno 14.5 centimetri. Il granchio delle nevi gigante da 38mila euro era il solo esemplare delle 58 tonnellate pescate sabato a superare la gara "di bellezza", rispettando tutte le condizioni dei pescatori.



Giudicato una prelibatezza nella tradizione culinaria del Sol Levante, il granchio da record è però soprattutto un segnale benaugurante per i prossimi mesi. Lo chef che l'ha acquistato, infatti, ha spiegato di aver deciso di aprire il portafogli e staccare un assegno di quel tipo per esprimere la sua gratitudine per i pescatori, colpiti più duramente di altre categorie dalla crisi legata alla pandemia di Coronavirus in Giappone. Una generosità che, si spera, renderà ancora più buono il crostaceo quando finirà nel piatto di pochi e selezionatissimi clienti.

