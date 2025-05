Inter-Barcellona, lo sfogo di Beppe Bergomi: "Criticato dagli interisti"

"Faccio telecronache da 25 anni e le critiche maggiori le ho ricevute proprio dagli interisti". Il day after di Beppe Bergomi. Ieri, martedì 6 maggio, lo Zio insieme al suo storico partner di telecronaca Fabio Caressa ha commentato per Sky Sport il match di Champions League tra Inter e Barcellona. Una partita stratosferica, dove anche l'ex capitano nerazzurro si è lasciato andare a qualche commento fuori luogo. "Come si fa a non farsi prendere dall'emozione? Lo stesso Fabio a un certo punto piangeva con me. Accanto a noi c'era Repice e ci siamo proprio detti che è impossibile rimanere distaccati", ha spiegato Bergomi.

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, lo Zio ha giustificato il suo trasporto emotivo durante Inter-Barcellona: "È chiaro che dopo una vita con la maglia dell'Inter qualche sfumatura ci può scappare. Forse la parata di Sommer su Yamal nel finale l'ho sottolineata troppe volte... sul rigore che porta al 2-0 all'inizio avevamo detto che non c'era, poi solo in un replay si vede che Cubarsì non prende il pallone ma il piede di Lautaro. Sul rigore dato e poi tolto al Barcellona invece ho detto che c'era, ma che andava verificato se il fallo era dentro e fuori area. A Flick ho 'tirato le orecchie' dopo il gol di Acerbi perché chiedevano un fallo di Dumfries che non c'era assolutamente. La verità è un'altra...".