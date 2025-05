India-Pakistan, Trump all'attacco: "Una vergogna"

Una "vergogna": così il presidente americano, Donald Trump, ha definito l'escalation in corso tra India e Pakistan dopo che Nuova Delhi ha comunicato di aver lanciato un attacco missilistico contro obiettivi miliziani nel Kashmir controllato da Islamabad, con quest'ultima che ha già annunciato la sua rappresaglia. Lo riportano i media internazionali. "E' una vergogna. Ne abbiamo sentito parlare appena varcata la soglia dello Studio Ovale - ha detto il capo della Casa Bianca -. Immagino che la gente sapesse che sarebbe successo qualcosa, basandosi un po' sul passato. Combattono da molto tempo". Infine, si è augurato che la crisi "finisca molto presto".

Intanto, però, la tensione tra i due Paesi resta molto alta. All'alba di mercoledì 7 maggio l'India ha lanciato una serie di raid contro il vicino, rispondendo in questo modo all'attentato che ha colpito il Kashmir indiano uccidendo 26 persone. Il bilancio degli attacchi reciproci degli eserciti indiano e pakistano adesso è di almeno 34 morti: almeno 26 civili hanno perso la vita in Pakistan e altre otto persone sono morte in India. Lo hanno reso noto il portavoce dell'esercito pakistano, il tenente generale Ahmed Chaudhry, e fonti indiane. Si tratta del più grave scontro militare tra i due Paesi negli ultimi 20 anni.