Locomotiva all'angolo: la Germania traballa e l'Italia prende spazio

Il pericolo, Friedrich Merz, non l’aveva proprio visto arrivare. Per celebrare trionfalmente il suo mandato da Cancelliere, ieri mattina il leader della Cdu/Csu s’era presentato al Bundestag con in tasca un patto di governo e una lista di ministri già pronta, circondato da leggende della politica come Angela Merkel e personalità del mondo scientifico, come Alexander Gerst, astronauta già pronto a salutare la sua spaziale ascesa. Invece, Merz ha fatto l’opposto, inaugurando una nuova, incerta fase della politica sia tedesca che europea. Mai prima d’ora un candidato cancelliere con numeri sulla carta sufficienti era stato bocciato alla prima votazione. Certo, l’umiliazione è stata in parte attenuata dal secondo voto, tenuto poche ore dopo grazie ad una procedura d’urgenza, che ha finalmente eletto Merz con 325 voti, appena nove oltre la soglia richiesta.



Male crepe della “Kleine Koalition”, la piccola coalizione che tiene insieme i cristiano-democratici e i socialdemocratici di Spd, sono evidenti. Qualcuno tra le stesse fila della Cdu/Csu ha voluto far pagare a Merz la sua posizione più morbida sul “freno al debito”, una regola aurea della politica fiscale tedesca che Merz aveva promesso di difendere in campagna elettorale e poi sacrificato per finanziare i piani di riarmo e modernizzazione. Un tradimento che s’è trasformato in un assist per la destra radicale di AfD, che già nelle scorse settimane aveva continuato a capitalizzare il malcontento e punta a diventare la prima forza politica del Paese. Il risultato di questo pasticciaccio brutto è un cancelliere appena insediato e già indebolito, espressione di una coalizione tra tante virgolette (di per sé, i partiti di governo possono contare su 328 voti, appena 12 sopra il quorum) che somiglia più a un compromesso per evitare il peggio che a un progetto politico autentico. In più la Germania, per decenni maestrina di stabilità per tutti i Paesi dell’Europa mediterranea, deve accettare ora di essere “più italiana” che mai: non sa più formare governi senza inciampare su se stessa, scopre l’esistenza dei franchi tiratori come se fossero un virus esotico, guarda al futuro con più dubbi che certezze. In questo senso, la crisi tedesca ha anche ricadute europee.