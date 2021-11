Charlene torna a Monaco, ma per quanto? Il dettaglio che scatena il sospetto: quando scende dall'aereo...

09 novembre 2021 a

La famiglia reale si ricongiunge. Dopo dieci mesi in Sudafrica, Charlene di Monaco torna dal marito, il principe Alberto, e dai due figli. La principessa è stata costretta - almeno quanto fatto trapelare in via ufficiale - a stare lontana da casa per tre interventi alla testa, ma i dubbi sul suo agognato ritorno restano. Charlene infatti è finita più volte d'urgenza in clinica proprio quando Alberto dava per imminente un suo arrivo. Ma non solo. Difficile dimenticare le numerose voci che vedevano la coppia reale in crisi, così come le foto scattate in una delle visite del Principe con i gemelli Jacques e Gabriella in Sudafrica. Gli scatti sono apparsi a molti quasi forzati, al punto da far pensare a una messinscena per salvare la faccia.

E non è bastato neppure l'atterraggio a Nizza di Charlene a placare i rumors. Per Dagospia la moglie di Alberto non sembrava felice, quando ha messo piede sul suolo francese prima di ricongiungersi definitivamente al consorte. "La principessa è di buon umore e non vede l’ora di tornare a casa. Anche il padre della donna, Mike Wittstock, era felicissimo che sua figlia stesse tornando a Monaco", si era prodigato a dire un membro dello staff della famiglia Grimaldi.

Al suo arrivo, ecco gli istituzionali scatti di famiglia con Jacques e Gabriella felicissimi di riabbracciare la mamma. "Una riunione piena di gioia ed emozione", è stato il commento a corredo delle foto. Ma i sospetti su una sua insofferenza nei confronti della corte monegasca e le fuitine del marito rimangono. Da qui la lecita domanda: "Quanto rimarrà a Monaco?".

