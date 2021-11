Regina Elisabetta, il futuro della monarchia. Informazioni riservate: "Cos'accadrà dopo di lei"

10 novembre 2021 a

a

a

Quale sarà il futuro della monarchia dopo la regina Elisabetta, chiede ad Aldo Cazzullo un lettore. "Prima o poi Elisabetta morirà. Sarà l'ultima regina? Il Regno Unito diventerà una Repubblica?". E il giornalista risponde sul Corriere della Sera asserendo che nulla cambierà dopo di lei: "Verrà un re e la monarchia non finirà, per un semplice motivo", osserva Cazzullo. "Il Regno Unito non può essere una repubblica, anche perché ha da tempo immemorabile un sistema basato su due partiti e sul maggioritario a turno unico, che nessun leader si sogna di modificare in base alle convenienze del momento. Se dovesse eleggere un presidente, il Parlamento individuerebbe un leader di parte, in cui metà del Paese non si riconoscerebbe".

"Ecco come si presenta Meghan Markle", l'ultima pagliacciata della moglie di Harry: indiscrezioni sconcertanti

E ancora, ragiona Cazzullo: la regina "non ha i poteri di discrezionalità che spettano al capo dello Stato italiano, né le occorrono: i suoi sudditi scelgono davvero, con il voto, da chi intendono essere governati. Soltanto nel 2010 nessun partito ebbe la maggioranza ai Comuni. Seguii da cronista quelle elezioni, e ricordo come tutti i leader si dissero che bisognava proteggere la regina, aiutarla, e non renderla arbitra di una situazione che non la riguardava".

"Non può indossare l'uniforme militare". Harry umiliato dalla famiglia: come lo riducono, in pubblica piazza

Allora, conclude Cazzullo, il premier uscente, il laburista Gordon Brown, "offrì un'alleanza al capo dei liberaldemocratici, Nick Clegg, il quale però rispose che le elezioni le avevano vinte i conservatori. Brown lasciò il numero 10 di Downing Street, dove entrò il leader Tory David Cameron. Che divenne il dodicesimo premier a essere ricevuto per il tè dalla regina Elisabetta".

"I soldi le danno alla testa, il principe Harry sarà il prossimo". Meghan Markle spietata, la soffiata di suo fratello

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.