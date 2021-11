Meghan Markle spietata, la soffiata del fratello: "I soldi le danno alla testa, il principe Harry sarà il prossimo"

04 novembre 2021 a

Sono bastate poche ore all'interno del Gf australiano a Thomas Markle Jr, fratellastro di Meghan Markle, per sganciare le prime bombe contro la sorella: «L'ultima volta che l'ho vista era il 2011», racconta agli altri concorrenti del reality. «Poi lei se n'è andata in Canada e ha smesso di parlarmi. Prima eravamo molto vicini».

L'affondo: «Il successo l'ha cambiata, nessuno poteva immaginarselo», dice Thomas, 55 anni, di professione serramentista. «Da quando ha iniziato a recitare in Suits, è entrata a far parte di quel mondo, senza porsi più tanti problemi: i soldi e la fama le hanno dato alla testa».

Un attacco dietro l'altro: «Non ho idea come abbia fatto a sposare il principe d'Inghilterra, ma so come è andata con l'uomo che ha sposato in prime nozze. Trevor Engelson (produttore cinematografico) l'adorava. Ma è stato scaricato con una lettera. Mia sorella lo ha calpestato. Lei sa essere proprio glaciale», conclude il fratellastro, prima di lanciare la sua catastrofica previsione: «Harry sarà il prossimo a finire sul patibolo, Meghan abbandonerà anche lui».

