Principe Harry, la sconvolgente lettera che ha ricevuto: "Terribile e cattivo", un grosso caso a Corte

11 novembre 2021 a

a

a

C'è un ramoscello d'ulivo nella disputa tra il principe Harry e Meghan Markle e le loro rispettive famiglie. Il fratello di Meghan, Thomas, si è scusato con il principe Harry, dopo i dissidi degli anni scorsi, porgendo le scuse attraverso una lettera. Thomas Markle Jr ha scritto al cognato per farsi perdonare l'invadenza e l'averlo invitato ad annullare le nozze con la sorella.

"Profumatamente pagati". Meghan Markle, l'indiscrezione più inquietante: chi sono i suoi nemici

Il fratellastro della duchessa del Sussex ha cercato anche di contattare Meghan per lo stesso motivo: "Sei la mia sorellina, la mia famiglia e lo sarai sempre", ha scritto. Nel 2018, prima del matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry, Thomas scrisse una lettera al duca criticando sua sorella e informando il reale che non era "troppo tardi" per annullare il matrimonio. Lettera finita anche sulla stampa. Adesso la marcia indietro: "Cari Meghan e Harry, la prima cosa che voglio dire a entrambi è che mi dispiace dal profondo del mio cuore per la lettera terribile e cattiva che vi ho scritto prima del vostro matrimonio", ha scritto Thomas Markle Jr.

"Violento attacco di panico". Paura per il principe Harry, com'è ridotto: voci-choc dagli Usa

"Voglio che entrambi sappiate che quelle parole non venivano dalla persona che sono realmente, ma da una parte molto oscura e ferita del mio cuore. Non sono affatto una persona cattiva, e l'affetto da donare che ho dentro supera ogni altra cosa... Meg, se potessi davvero riportare indietro l'orologio ti direi che sono tanto orgoglioso di te e che sono davvero felice per te e Harry... Spero davvero che tu e Harry troviate nei vostri cuori il modo di accettare le mie sincere scuse perché questo è il vero Tom Markle Jr. Vi voglio bene davvero, ragazzi, e voglio che lo sappiate", una delle parti più toccanti della lettera in questione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.