Covid, Angela Merkel: "Numero di morti spaventoso". Austria, "salme nei corridoi degli ospedali"

Sono 53mila i contagi da Covid in Germania nelle ultime 24 ore, 294 i morti. "Una situazione drammatica", ha confermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, secondo cui "anche il numero di morti è spaventoso". A fronte di una campagna vaccinale in clamoroso ritardo, stanno aumentando vertiginosamente e rapidamente anche i ricoveri nelle terapia intensive, forse il vero campanello d'allarme di questa quarta ondata che vede Germania e Austria nuovi "epicentri" dell'emergenza in Europa.

Proprio dall'Austria, che ha adottato un lockdown (parziale) per le sole persone non vaccinate, arrivano immagini che fanno tornare la mente e il cuore al dramma degli ospedali italiani nella primavera del 2020, in piena prima ondata di pandemia. In Alta Austria l'incidenza settimanale è di 1.455 casi di contagio per ogni 100mila abitanti, e secondo l'agenzia Apa tra domenica e lunedì in un ospedale si sono registrati talmente tanti decessi nel giro di poche ore da costringere gli operatori a "parcheggiare" letteralmente le salme nei corridoi.

"Di solito quando un paziente muore, viene pettinato e i parenti possono salutarlo in modo dignitoso - spiega un medico austriaco -. Un morto per Covid viene infilato nudo in una sacco di plastica e la cosa finisce li". Scene, come detto, già viste in Italia oltre un anno fa. E come allora, oggi anche negli ospedali austriaci si pongono il dilemma su chi cercare di salvare per primo: "E' arrivata una donna anziana con un tasso di saturazione del sangue sotto il 50% - ha rivelato una infermiera alla stessa agenzia -. Normalmente sarebbe stata portata in terapia intensiva, lei no. Per fortuna è sopravvissuta".

