Sophia Urista, la rock-star che urina in faccia al fan? Sconvolgente, cosa spunta dal suo passato: chi è davvero

"Non sono una shock artist". Così Sophia Urista, cantante dei Brass Against, si scusa pubblicamente sui social dopo aver urinato in faccia a un fan. Il raptus disgustoso di cui si è resa protagonista qualche sera fa a Daytona Beach, in Florida, la ha resa ancora più famosa di quanto già non fosse. Rivelatasi nel 2016 come concorrente a The Voice edizione Usa, la 36enne è molto attiva sui social dove si mostra però tutt'altro che sguaiata o sfrenata. Certo ammiccante, a volte provocatoria, spesso anticonvenzionale.



Sophia Urista e l'urina in faccia al fan: guarda il video (immagini forti)





Ex studentessa di medicina con la passione per la musica, protagonista di una rubrica di cucina abbastanza "effervescente" insieme a Jess King, istruttrice di fitness con cui esce da 2015. Nel 2020 ha deciso di ufficializzare ai suoi 98mila followers su Instagram la propria relazione omosessuale con la King, un fidanzamento che ha fatto molto scalpore. Certo, nulla in confronto a quanto accaduto l'11 novembre scorso.

La riccioluta ugola è sul palco del Welcome to Rockville Festival e l'esibizione va avanti come sempre, carica e adrenalinica. Forse troppo. A un certo punto ammette di dover andare in bagno ma convinta a continuare la sua performance invita un fan sul palco, lo fa sdraiare, gli si piazza sopra calandosi pantaloni e mutandine e inizia a urinargli copiosamente in faccia. Il pubblico è in delirio, i colleghi della band continuano a suonare, il "malcapitato" non fa una piega e la cantante, terminato lo sfogo fisiologico, si riveste e riprende a urlare nel microfono.

Poche ore dopo, sul profilo dei Brass Against si legge: "Ci siamo divertiti molto ieri sera a Welcome to Rockville. Sophia si è lasciata trasportare. Non è qualcosa che ci aspettavamo, e non è qualcosa che vedrete di nuovo ai nostri spettacoli". Una mezza scusa a cui fa eco quella esplicita della frontwoman: "Ho sempre messo dei limiti nella musica e sul palco. Quella notte ho spinto troppo oltre i limiti. Amo la mia famiglia, la band, e i fan più di qualsiasi altra cosa e so che alcuni si sono sentiti urtati e offesi da ciò che ho fatto. Chiedo scusa a tutti loro e voglio che sappiano che non ho fatto quel gesto per urtarli. Non sono un’artista dedita ai gesti scioccanti. Io voglio sempre mettere la musica prima di tutto". Ma quando scappa, scappa.

