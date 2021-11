Regina Elisabetta, riposo forzato: "Non la vedremo più tanto spesso", il dramma a Corte

18 novembre 2021 a

La regina Elisabetta è tornata in pubblico: il suo primo incontro ufficiale, dopo i problemi di salute riscontrati nell’ultimo periodo, è riuscito a tranquillizzare i sudditi almeno per il momento. La Sovrana ha incontrato Sir Nick Carter, Capo di stato maggiore della difesa, a Windsor. Dopo il ricovero in ospedale, questa è la prima volta che la Regina si fa vedere per un impegno ufficiale. I medici infatti le hanno imposto un periodo di riposo forzato.

La situazione ha messo in allarme tutto il Regno Unito. Sua Maestà, infatti, non ha potuto presenziare alla Cop 26, alla celebrazione del Remembrance Sunday Service e all’assemblea nazionale quinquennale della Chiesa d’Inghilterra. E così è subito scattato il panico tra i sudditi per il suo stato di salute. Tramite suo figlio Edoardo, inoltre, Elisabetta era riuscita a inviare un profondo messaggio: "È difficile credere che siano passati più di 50 anni da quando io e il principe Filippo abbiamo partecipato alla primissima riunione del Sinodo generale. Nessuno di noi può rallentare lo scorrere del tempo”.

Le sue parole non hanno fatto altro che aumentare i timori nel Paese. Solo due giorni dopo questo messaggio, però, la Regina è apparsa in pubblico con il suo primo impegno ufficiale a distanza di quasi un mese dal suo ricovero. Un impegno ovviamente non faticoso e destabilizzante, visto che si è svolto nella sua dimora. In ogni caso, la Regina - 95 anni - ha bisogno di tanto riposo proprio per l'età che ha. Dunque, si fa sempre più forte l’ipotesi che non possa più presenziare a tutti gli eventi ufficiali a cui era abituata a prendere parte. Proprio nei giorni scorsi Penny Junior, esperta reale, ha anticipato che la popolazione non vedrà spesso la Regina in pubblico.

