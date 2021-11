La regina Elisabetta diserta la cerimonia per i caduti, ora è panico: molti dubbi sulla versione ufficiale

14 novembre 2021 a

a

a

Ancora un forfait. Ancora un passo indietro. Ancora brutte notizie per la regina Elisabetta. Si apprende infatti che la sovrana non prenderà parte al Remembrance Sunday, la cerimonia che ogni anno rende omaggio ai caduti in guerra del Regno Unito, e che è prevista per oggi, domenica 15 novembre, al Cenotafio, a Londra.

La notizia della rinuncia è stata diffusa da Buckingham Palace: la regina Elisabetta avrebbe dovuto apparire dalla finestra che si affaccia davanti al monumento. L'incarico di deporre la corona di fiori per i caduti al Cenotafio, da anni, spetta al principe Carlo.

Stando a quanto scritto nella nota ufficiale con cui è stata comunicata la rinuncia, si legge che "la regina, che ha avuto un problema alla schiena, ha deciso che non potrà assistere alla cerimonia". E ancora, Buckingham Palace fa sapere che "Sua Maestà è dispiaciuta di non poter essere presente all'avvenimento".

Quello di oggi era un appuntamento molto atteso, per la regina Elisabetta, a 95 anni, sarebbe stato un ritorno alle cerimonie pubbliche dopo i numerosi forfait delle ultime settimane, dovuti a ragioni di salute. E, ovviamente, nel Regno Unito così come in tutto il mondo cresce l'ansia per le reali condizioni di salute di Elisabetta. Scontati anche i dubbi sulla versione ufficiale, quella relativa al problema alla schiena.

Il punto è che, come detto, recentemente Elisabetta ha avuto molti problemi. Alla vigilia del Cop26 è stata colpita da un malore che la ha costretta a trascorrere una notte in ospedale, oltre alla cancellazione di ogni impegno per due settimane. E ancora, le immagini della Sovrana con il bastone, oltre alle imposizioni dei medici che, tra le varie, le hanno imposto di rinunciare al Martini serale, vizio che la regina Elisabetta si concedeva da sempre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.