Regina Elisabetta malata, Kate Middleton regina. La situazione precipita, la verità dietro queste foto

15 novembre 2021 a

a

a

Il nuovo forfait pubblico della Regina Elisabetta apre inquietanti scenari nell'immediato per la Corona britannica, con Kate Middleton prepotentemente in primo piano. La Sovrana, a 95 anni, ha dovuto rinunciare alla commemorazione della "Domenica delal rimembranza" a causa dei suoi acciacchi. Questa volta sarebbe stato un dolore persistente alla schiena a imporle il riposo a casa, nonostante un ultimo mese già trascorso lontano da ogni stress psicofisico su consiglio dei medici. Il lungo, progressivo addio della Regina alla faticosa vita di rappresentanza, insomma, sta arrivando probabilmente all'epilogo, doloroso ma inevitabile.

Quest'uomo? L'ex segretario che può rovinare Meghan Markle: "Cosa mi ha costretto a fare", per la Duchessa è finita

"La Sovrana - spiega il Giornale - era intenzionata a recarsi al Cenotafio di Londra per onorare con la sua presenza i caduti di tutti le guerre, ma uno stiramento alla schiena ieri mattina l'ha costretta a cambiare idea e i medici le hanno consigliato di restare a riposo almeno fino a metà novembre". Questa, perlomeno, è stata la versione ufficiale fornita da Buckingham Palace anche se in Rete, ovviamente, si sono sparse subito voci allarmate su un suo addio definitivo. Di sicuro per il momento c'è solo una cosa: a sostituirla nei suoi impegni più gravosi si alterneranno il figlio Carlo, erede al trono, sua moglie Camilla, il nipote principe William con Kate Middleton, la figlia Anna con il marito e il figlio Edoardo con la moglie Sophie, tutti presenti all'ultimo evento ufficiale.

"Cosa la costringe a mangiare". Il sadismo della Regina Elisabetta contro Kate Middleton: indiscrezioni sbalorditive





"Durante il suo lunghissimo Regno la Regina è mancata alla commemorazione dei Caduti soltanto sei volte e i suoi sudditi si auguravano di rivederla finalmente ieri", sottolinea sempre il Giornale. Niente da fare, Elisabetta è stata relegata nella residenza reale di Windsor. "La sua indisposizione - si legge ancora - sta a ogni modo rendendo sempre più consolidata l'ideale investitura della Duchessa di Cambridge - per i comuni mortali Kate - a futura Regina".

Meghan Markle mai vista così. Scollatura esagerata e il dettaglio sul seno. Red carpet, si girano tutti | Guarda

Non a caso è stata lei la grande protagonista sui tabloid nazionali, compreso il sito del prestigioso Times che immortalava la moglie di William "a occhi chiusi, vestita dì nero, perfetta nella postura", affacciata al balcone dell'edificio che ospita l'ufficio per gli Affari Esteri e del Commowealth, proprio al posto della Regina. Immagine non casuale, visto che aumentano sempre di più le voci di un "principe Carlo sempre più anziano e reticente a diventare re" e già intento a cercarsi casa a Roma. Una "pensione dorata" per il più famoso "non Re" della storia britannica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.