I poliziotti beccati nell'appartamento: sesso di gruppo davanti alle telecamere, lo scandalo

30 novembre 2021 a

Un paesino della Scozia, Argyll, è stato travolto da uno scandalo a luci rosse. Tre poliziotti fuori servizio, due uomini e una donna, sono infatti stati ripresi da una videocamera mentre erano impegnati in un rapporto a tre, all'interno di un appartamento. Il filmato, secondo quanto riporta il Sun ripreso da blitzquotidiano, è stato girato dalla finestra di una casa vicina e poi è stato pubblicato sui social media. Quella che si vede nel video non lascia spazio all'immaginazione: si vedono i tre poliziotti vicino a una finestra impegnati in un menage a trois bollente.

Inutile dire che il filmato ha scosso la piccola tranquilla comunità. "È una città molto piccola e tutti parlano del video. Qui si conoscono tutti. E di sicuro sanno chi sono gli agenti. E' mortificante per le persone coinvolte". Il filmato, girato dalla finestra di una vicina abitazione, mostra un uomo che beve da una bottiglia di birra ed è in piedi accanto a una donna mentre un altro la aiuta ad alzarsi dal pavimento. In sottofondo si sente ridere e scherzare un gruppo di persone che sta filmando gli agenti.

La polizia, che è venuta a sapere del video dopo la pubblicazione sui social media, ha aperto un’inchiesta. "Grandi, sconci, arrapati stro***", commenta uno. E un altro aggiunge; "E' imbarazzante più di qualsiasi altra cosa”.

