Regina Elisabetta, gesto di stizza contro Harry e Meghan: cosa fa sparire prima del messaggio alla Nazione

30 novembre 2021 a

Un gesto di stizza quello che la Regina Elisabetta avrebbe compiuto ai danni del nipote Harry e di sua moglie Meghan. Siamo nel Natale del 2019. Stando alla ricostruzione fornita dal giornalista Christopher Andersen nel suo nuovo libro “Brothers and Wives” in uscita il 30 novembre, la Sovrana avrebbe preso una decisione, prima del consueto discorso natalizio, che ha poi fatto comprendere ai duchi di Sussex di non essere più graditi a corte. “La Regina guardò i tavoli dove erano disposte le fotografie che aveva così amorevolmente selezionato. Andavano bene tutte tranne una. Indicò a un aiutante il ritratto dei Sussex e disse: ‘Di quella, suppongo, non abbiamo bisogno’”.

Secondo Andersen, come riporta il Giornale, si sarebbe trattato di un gesto di stizza compiuto per vendetta, visto che quell'anno il nipote era assente durante le festività. Nel 2019, infatti, i duchi avevano preferito trascorrere il Natale in Canada con Doria Ragland, madre di Meghan. Proprio la rimozione della loro foto dalla scrivania, secondo gli esperti, avrebbe convinto la coppia a lasciare la famiglia reale e il Regno Unito. Un portavoce della sovrana, però, ha voluto ridimensionare il contenuto del volume: "Non facciamo commenti su libri di questo tipo, per non rischiare di dare alcun tipo di credibilità o autorità".

Nessun commento, invece, da parte dei Sussex. Dopo aver saputo della rimozione della foto, invece, il principe William avrebbe commentato: "Harry ne sarà terribilmente sconvolto”. Il secondogenito di Lady Diana, invece, avrebbe confessato a un amico di essersi sentito, insieme a Meghan, “cancellato dalla famiglia”. Quest'anno comunque Elisabetta ha invitato tutta la famiglia per Natale a Sandringham. Pure i Sussex, che però avrebbero declinato l’invito, preferendo trascorrere le festività a Montecito.

