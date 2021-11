Austria, obbligo vaccinale con conseguenze pesantissime: quanto pagheranno i no vax

30 novembre 2021 a

Ancora notizie preoccupanti in Europa sul Covid e di conseguenza ecco nuovi provvedimenti per cercare di contrastare il virus. In Austria infatti il primo febbraio scatterà l'obbligo vaccinale: i No vax rischieranno una multa da 3.600 euro, che potrebbe essere raddoppiata in caso di inottemperanza. Lo prevede una bozza disegno di legge per l'introduzione dell'obbligo vaccinale all'esame del governo. La misura, secondo il ministro alla salute Wolfgang Mueckstein, è "senza alternative" visto il basso tasso (circa il 70%) di vaccinati.

Intanto dopo l'annuncio decine di migliaia di persone sono scese in piazza in Austria per manifestare contro l'obbligo vaccinale. La mobilitazione più forte si è avuta a Graz, dove circa 25mila persone si sono riunite ieri sera per una protesta pacifica contro le nuove misure annunciate dal governo, in particolare il vaccino obbligatorio. Lunedì 29 novembre l'Austria ha varato anche un lockdown parziale, che non prevede la chiusura delle scuole.

Anche la Germania non se la sta passando affatto bene. Negli ultimi giorni, la quarta ondata si sta espandendo in maniera violentissima, facendo registrare cifre record di nuovi positivi al Covid. Basti pensare che gli ospedali della Baviera, una delle regioni più colpite, sono stati costretti a chiedere aiuto all’Italia, inviando il primo paziente tedesco in un ospedale di Merano.

