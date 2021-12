Spagna, auto precipita nella tromba dell'ascensore: immagini terrificanti (e un finale insensato)

06 dicembre 2021 a

Incidente choc a Santander, nel nord della Spagna. Un'auto è letteralmente precipitata nella tromba dell'ascensore per veicoli all'interno di un hotel, il Gran Hotel Sardinero. Lo hanno riferito i vigili del fuoco della città iberica. L'episodio - risalente a ieri, domenica 5 novembre - ha reso necessario l'intervento di 13 pompieri, mentre sei persone hanno riportato lievi ferite e due macchine hanno subito parecchi danni. La dinamica dell'accaduto, però, non sembra essere ancora chiara. Insomma, il finale è incredibile: solo dei feriti, una sorta di miracolo.

Secondo il giornale locale El Montanés, infatti, ci sarebbero ben due versioni con diverse cause alla base del fatto: secondo fonti municipali, la porta dell'ascensore si sarebbe aperta nel momento sbagliato, mentre secondo le fonti dell'hotel in cui è avvenuto l'incidente, la porta della cabina - chiusa - sarebbe stata sfondata dal conducente alla guida del veicolo, che avrebbe premuto sull'acceleratore per sbaglio, finendo così giù nella tromba. Una semplice confusione, insomma.

A bordo dell'automobile che ha sfondato le porte della cabina c'erano quattro persone. Mentre all'interno dell'ascensore c'era un'altra macchina con due persone. Quest'ultima ne è uscita parzialmente schiacciata. Nessuno dei sei feriti, comunque, sarebbe in gravi condizioni o in pericolo di vita, secondo quanto riporta El Montanes. Dopo la chiamata di emergenza, si sono mobilitati anche gli agenti della Polizia Locale di Santander e della Polizia Nazionale, che si sono immediatamente recati sul posto.

