Principe Harry, la sconcertante frase di un "mantenuto": "Il mio consiglio? Licenziatevi e lasciate il lavoro"

Facile lasciare il lavoro quando sei un reale capriccioso che ha deciso di lasciare la famiglia e di andare a fare la bella vita con moglie e figli in California. Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni pubbliche del principe Harry che, intervistato dalla rivista Fast Company, ha commentato l’aumento delle dimissioni in seguito alla pandemia.

“Non tutte le dimissioni sono per forza negative - ha dichiarato il figlio del principe Carlo - molte persone nel mondo si sono ritrovate bloccate in lavori che non li rendevano felici. Ora invece stanno mettendo al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità. È un dato che va celebrato”. Il duca di Sussex tralascia però che la stragrande maggioranza dei lavoratori non può permettersi di lasciare il posto di lavoro perché non avrebbe di che vivere: quindi le dimissioni sono quasi sempre un lusso per pochi privilegiati.

Il principe Harry continua invece a promuovere l’importanza del benessere mentale, anche a costo di lasciare il lavoro: “Questi problemi si stavano già affacciando da qualche anno. Adesso ci troviamo di fronte a una presa di coscienza generale sul ruolo della salute mentale. Ecco perché bisogna continuare a tenere viva la discussione su questo argomento”.

