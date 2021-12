Grace, morta a 11 anni strangolata dalle corde dell'altalena: la tragedia in diretta video

08 dicembre 2021 a

Una storia agghiacciante, e drammatica, quella che arriva da Widnes, nella contea del Cheshire, vicino a Liverpool, Regno Unito. Una bambina di 11 anni, Grace, è morta strangolata con le corde di un altalena. La piccolina stava facendo una videochiamata di gruppo con gli amici di scuola mentre si dondolava sul gioco, per poi restare strangolata.

La vicenda risale allo scorso maggio ma è tornata d'attualità ora, poiché il Sun ha rivelato i dettagli di questa terribile storia. Secondo quanto riportato dall'ispettore, nel corso della videochiamata "Grace aveva mostrato loro la corda aggiungendo 'Potrei infilarci il collo e impiccarmi'. Ha detto che in modo scherzoso". Poi le corde che si attorcigliano, il silenzio, il cellulare che cade e resta puntato verso il cielo.

A far scattare l'allarme, infatti, furono gli amici che in quel momento si trovavano in videochiamata con Grace: a trovarla, la madre. Era ancora viva. Quando sono arrivati i soccorsi Grace era in arresto cardiaco, dunque è stata stabilizzata e portata in ospedale, dove però dopo molti tentativi di rianimazione è morta, cinque giorni dopo. La mamma ha scacciato i sospetti di un atto di autolesionismo, anche perché la figlia aveva appena ricevuto la pagella, che riportava ottimi voti. Anche l'inchiesta ha confermato come non ci fossero circostanze sospette, escluso il coinvolgimento di qualsiasi altra persona. Si è trattato di un incidente, di una drammatica fatalità, di un gioco che si è concluso con la morte di una bimba di 11 anni.

