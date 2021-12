United Airlines, slip di pizzo rosso in faccia: in aereo si scatena il delirio. Caos ad alta quota, finisce malissimo

18 dicembre 2021 a

Un perizoma rosso al posto della mascherina. Accade su un aereo della United Airlines, che ha visto un passeggero salire così a bordo del volo. L'uomo, residente in Florida, è stato cacciato dal personale autorizzato. Il 38enne di nome Adam Jenne è salito sull'aereo allo scopo di dimostrare la "ridicolezza" della norma che impone di indossare una mascherina per proteggersi dal Covid-19 anche a bordo dei velivoli. "Tanto la togliamo per bere e mangiare", ha provocato il 38enne che si sarebbe addirittura paragonato all'icona dei diritti civili Rosa Parks.

"Penso che il modo migliore per illustrare l'assurdità sia con l'assurdità - ha detto ancora Jenne -. Su ogni singolo volo ci sono state reazioni diverse da parte dell'equipaggio". E in questo caso la reazione è stata quella di far scendere il 38enne nel giro di breve tempo. "Il passeggero chiaramente non era in regola con il mandato federale della mascherina e apprezziamo che il nostro team abbia affrontato il problema a terra prima del decollo", ha commentato in una nota ufficiale la United.

Con il coronavirus, in un solo anno, sui voli americani sono state tante le follie da parte di alcuni passeggeri. In totale se ne contanto da 100 a 150. Da gennaio, la Federazione dei voli ha registrato più di 5.660 segnalazioni di passeggeri indisciplinati e più di 4.070 di loro erano legati alla mascherina.

