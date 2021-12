Omicron, "non sappiamo troppe cose e potrebbe essere troppo tardi": la confessione del Regno Unito

19 dicembre 2021 a

Una recrudescenza violentissima, quella del Covid, probabilmente spinto dalla variante Omicron. Gli ultimi sviluppi pandemici stanno facendo ripiombare il Paese nel panico, con molti governi che stanno rivedendo regole, norme e restrizioni a tempo record.

Si pensi all'Olanda, dove è appena scattato un nuovo lockdown. Dunque ancora una volta il Regno Unito, dove i contagi galoppano a ritmi di crescita vertiginosi e dove da qualche ora si parla di un nuovo piano di emergenza che potrebbe essere attuato subito dopo Natale e che potrebbe costringere il Regno Unito a due settimane di lockdown. Già, ancora le chiusure, le serrate.

E ora, proprio dal Regno Unito, arrivano le inquietanti parole di Sajid Javid, il ministro della Salute, che interpellato dal Sunday Telegraph sulla variante Omicron ha ammesso che "ci sono ancora molte cose che non sappiamo". Ma non solo, ha anche drammaticamente confessato che "potrebbe essere troppo tardi per reagire". Parole che, per ovvie ragioni, spaventano non solo gli Uk ma anche tutta Europa e il Mondo.

Dunque, interpellato sull'ipotesi di un lockdown di due settimane dopo Natale, Javid non ha smentito, limitandosi a ricordare come ogni decisione verrà presa in base ai dati e dopo la convocazione del Parlamento. Insomma, gli scenari della pandemia sembrano, nuovamente, volgere al peggio.

