Clara, la pedicure finisce in tragedia: gamba amputata, le ragioni dell'orrore

Una semplice pedicure si è trasformata in una tragedia. È accaduto a Clara Shellman. La ragazza, proveniente dagli Stati Uniti, si era rivolta a un salone di bellezza di Tampa, nello stato della Florida. Qui Clara si era sottoposta a una pedicure che l'ha costretta all'amputazione della gamba. Dopo la seduta, infatti, la donna ha iniziato a sentire forti dolori iniziati da una banale infezione all'alluce.

I medici però non sono riusciti a far guarire la donna, che è stata così costretta all'amputazione dell'arto, avvenuta sotto al ginocchio. La donna ha sporto subito denuncia e per anni sono andate avanti sia le indagini che le perizie. Risultato: Clara aveva ragione. Il salone di bellezza è risultato inadempiente. Sarebbero stati scoperti diversi strumenti non lavati e sterilizzati in modo adeguato. L'uso di uno strumento non sterile per la pedicure ha causato l'infezione aggressiva.

A peggiorare il tutto una patologia pregressa che ha reso più difficile il trattamento dello stato infiammatorio. Per questo ora il salone dovrà risarcire la donna di 1,7 milioni di dollari. Cifra che non basterà comunque a risarcire quanto di più terribile ha vissuto Clara, la cui sola colpa è quella di essersi voluta sottoporre a una pedicure.

