Charlene di Monaco, "solo pochi minuti e lontani da tutti": principessa ricoverata, l'indiscrezione peggiore. Ora è vera paura

Il principe Alberto ha fatto chiarezza sulle voci a proposito della salute di Charlene di Monaco e sulle feste di Natale a casa Grimaldi. Charlene è ancora convalescente anche se in miglioramento, ma non parteciperà agli eventi ufficiali. Potrà però ricevere riceverà la visita dei figli Jacques e Gabriella durate le feste nella clinica in cui è ricoverata.

"La convalescenza della principessa Charlene prosegue in maniera incoraggiante", si legge sul comunicato stampa rilasciato da Palazzo Grimaldi. Si specifica però che: "Per la completa guarigione ci vorrà ancora qualche mese. Il principe Alberto e i loro bambini le faranno visita durante le Feste natalizie", il passaggio del comunicato dove si comunicano le modalità con cui la famiglia di Charlene le farà visita. La possibilità del ritorno a casa non è ancora arrivata, ma almeno la madre potrà rivedere i propri figli. Un incontro, lontano da tutti e tutto, e che pare destinato ad essere molto breve. Circostanza che fa crescere le preoccupazioni circa le condizioni della principessa.

Dopo 10 mesi lontana dal Principato, Charlene è tornata a Monaco dal Sudafrica dove aveva affrontato una lunga malattia. La sua permanenza a casa è durata però solo pochi giorni: attualmente è ricoverata in una clinica svizzera dove sta cerando di rimettersi in sesto. "Quando sarà completamente ristabilita, con immenso piacere la principessa tornerà a condividere momenti di convivialità con i monegaschi", ha fatto sapere il Principe Alberto.

