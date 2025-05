Emmanuel Macron? Dopo aver fallito in Vaticano tenta la strada della massoneria

Siccome in Vaticano è inciampato e ha fatto una brutta figura davanti a tutto il mondo, ora Emmanuel Macron si vuol rifare giocando in casa per vedere se riscuote più successo con la Massoneria.

Indispettito dalla scarsa accoglienza del suo interventismo negli equilibri del Conclave, l’inquilino dell’Eliseo domani sarà alla Gran Loggia Nazionale di Francia a celebrare l’anniversario della legge di separazione fra Stato e Chiesa del 9 dicembre 1905. Suona come una minaccia, visto che 120 anni fa quelle norme furono utilizzate per procedere alla confisca delle proprietà ecclesiastiche e autorizzare il governo a impedire qualsiasi manifestazione religiosa in pubblico. I totalitarismi comunisti, che allora non erano ancora stati instaurati, memori anche della ghigliottina e della costituzione civile del clero, raccolsero il testimone dai predecessori rivoluzionari di Parigi per scatenare le peggiori persecuzioni anticristiane.