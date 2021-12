Florida, "avvolte intorno al suo pene": la più impensabile scoperta su un uomo di 34 anni

26 dicembre 2021 a

Beccato con alcuni sacchetti avvolti intorno al pene. Proprio così, Patrick Florence, 34enne della Florida, ha tentato di nascondere della droga nelle parti intime, salvo poi negare tutto di fronte agli agenti. "Non è mio", ha risposto l'uomo dopo che le forze dell'ordine gli hanno trovato addosso della cocaina e della metanfetamina.

La polizia aveva fermato l’auto su cui viaggiava insieme a un amico. Dopo aver perquisito il veicolo, gli agenti hanno trovato una pistola sotto al sedile su cui sedeva l’uomo, e per questo lo hanno arrestato. Ma non è tutto, perché, finita la perquisizione, gli agenti hanno direttamente controllato il 34enne. Ed ecco la "sorpresa": due buste di plastica "avvolte intorno al suo pene". Un sacchetto conteneva "cocaina in polvere e base per cocaina”, mentre l’altro "una sostanza di cristallo" (per la polizia metanfetamina).

Alle continue domande, Florence ha risposto che il pacchetto avvolto intorno al suo pene "non era suo", anche se non ha fatto altri nomi. L'uomo è stato così accusato di quattro reati - possesso di cocaina, metanfetamine, munizioni e arma da fuoco - e inviato nel carcere della contea di Pinellas dove dovrà scontare la pena. Come lui sono in tanti, ogni anno, a negare le evidenze di certi fatti. Questa volta però Florence non l'ha passata liscia.

