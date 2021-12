Delta Airlines, agghiacciate ad alta quota: tira fuori il seno e... urla bestiali, hostess sconvolta

27 dicembre 2021 a

a

a

Una hostess del volo Delta Airlines non voleva credere ai propri occhi: una passeggera partita da Syracuse, New York, ad Atlanta, in Georgia, è stata beccata in aereo mentre allattava un gatto. Sì, proprio così. L'equipaggio è stato costretto a chiedere aiuto, vista la situazione. Secondo l’Sos, inviato tramite l'Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS) e diventato in breve tempo virale, una passeggera stava cercando di allattare al seno un gattino.

Easyjet, aereo travolto dalle raffiche di vento: atterraggio da incubo, come va a finire | Video

Lo conferma l'assistente di volo Ainsley Elizabeth su TikTok: "Questa donna aveva uno di quei gatti senza pelo avvolto in una coperta, in modo che sembrasse un bambino. La sua maglietta era alzata e stava cercando di far agganciare il gatto, e non voleva rimetterlo nel trasportino. E il gatto gridava per salvarsi la vita!". Da qui la richiesta di aiuto. Il membro dell'equipaggio si è rivolto al team Red Coat di Delta, affinché incontrasse la proprietaria dell'animale. Delta - si legge sul sito della compagnia "sostiene pienamente il diritto delle donne di allattare al seno a bordo degli aerei Delta e di collegamento Delta e nelle strutture Delta".

Boeing 737, chiuso nel carrello a -50 gradi. La terrificante storia di quest'uomo: mondo sconvolto

Un po' difficile, però, che questo diritto si estenda anche agli animali. Se è pur vero che la compagnia aerea consente a cani di piccola taglia, gatti e uccelli domestici di viaggiare in cabina a pagamento, è altrettanto necessario che questi vengano tenuti nel loro trasportino e sotto al sedile con il solo scopo di evitare inconvenienti.

"Prima le palpa il seno, poi tira fuori il pe*** e...". Raptus sessuale in aereo del super-campione di golf, l'orrore di Olesen

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.