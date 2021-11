Easyjet, aereo travolto dalle raffiche di vento: atterraggio da incubo, come va a finire

29 novembre 2021 a

Un Airbus A320neo della compagnia Easyjet proveniente da Lanzarote ha avuto grosse difficoltà in fase di atterraggio all'aeroporto di Bristol, in Gran Bretagna, per colpa delle fortissime raffiche di vento dovute alla tempesta atlantica Arwen, che nei giorni scorsi ha colpito con potenza il Regno Unito con venti di oltre 160 chilometri orari. Il video è stato registrato il 27 novembre, nel pieno della perturbazione.

Almeno tre persone sono morte in Irlanda del Nord e nel Nord dell'Inghilterra, colpite, insieme al Centro-nord dell'Inghilterra e Galles, dalla furia della tempesta fredda Arwen, alimentata da raffiche di vento, che ha anche lasciato decine di migliaia di persone senza elettricità mentre diversi voli e treni sono stati soppressi. Le tre vittime, fanno sapere i media britannici, sono tre uomini colpiti entrambi da alberi spezzati o sradicati dalla furia del venti, uno ad Antrim, in Irlanda del Nord, l'altro nella contea inglese di Cumbria, nel nord-est inglese, il terzo nella contea di Aberdeen.

Il record del vento è stato registrato nel Northumberland, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Ma si ha notizia di almeno 80.000 persone senza elettricità in Scozia, di almeno 120 camion rimasti bloccati per la neve a Rochdale, vicino a Manchester, e i media mostrano anche autocarri rovesciati su un lato dalla furia di Arwen. Le compagnie ferroviarie nelle aree colpite hanno invitato i passeggeri a restare a casa almeno fino a oggi, lunedì 29 novembre.

