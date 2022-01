Joe Biden minacciato dalla Cina: "Conseguenze catastrofiche", l'ora del terrore negli Stati Uniti

17 gennaio 2022 a

Xi Jinping sta per diventare padrone della Cina praticamente a vita, dato che è in odore di terzo mandato: un avvenimento senza precedenti dai tempi di Mao. Il presidente cinese ha partecipato in remoto al World Economic Forum, tramite il quale ha mandato un messaggio importante e pesante al mondo, e in particolare agli Stati Uniti. A quest’ultimi viene addossata la colpa della tensione attuale, non accettando che la loro egemonia sugli affari mondiali sia messa in discussione dalla Cina.

Pur senza nominare esplicitamente l’America e il presidente Joe Biden, nel suo discorso Xi Jinping si è più volte riferito a loro: “Se le principali economie schiacciano bruscamente il freno e imprimono una svolta a U sulla politica monetaria, allora ci saranno dei problemi e saranno i Paesi emergenti a pagare”. Poi la critica sui dazi varati da Donald Trump e rimasti in vigore nonostante l’avvicendamento alla Casa Bianca.

“La globalizzazione è inarrestabile - ha dichiarato Xi Jinping - e non sarà deragliata dalla pandemia. Mantenere una mentalità che vede il sistema mondiale come un gioco a somma zero non aiuta, la formazione di sistemi e piccole cerchie che polarizzano il mondo non aiuta perché alimenta le divisioni ideologiche e taglia le gambe alla cooperazione internazionale”.

