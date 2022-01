Bruxelles, spinge una donna sui binari mentre arriva la metro: il video che sconvolge l'Europa

18 gennaio 2022 a

Choc a Bruxelles, dove una donna è stata spinta sui binari da un uomo dietro di lei. E' successo alle 19 e 40 di venerdì 14 gennaio all'interno della stazione della metro Rogier. La signora al centro dello spiacevole e spaventoso episodio stava aspettando l'arrivo del treno quando una spinta improvvisa l'ha fatta letteralmente precipitare in avanti sui binari. Il colpevole, poi, è fuggito correndo nella direzione opposta.

In stazione c'erano anche altre persone, che hanno cercato di aiutare. Nell'istante in cui la donna è stata buttata, inoltre, è arrivato il treno. Fortunatamente, però, il convoglio si è fermato appena in tempo, a un solo metro di distanza dalla signora stesa sui binari. L'autista del treno, infatti, era stato allertato dalle persone in attesa sul marciapiede. E così è riuscito a effettuare una frenata di emergenza, fermando la corsa del treno. Nessun passeggero della metropolitana è rimasto ferito.

I viaggiatori in attesa, invece, sono subito scesi sui binari per aiutare la donna a rialzarsi. Per quanto riguarda l'uomo responsabile della spinta, sarebbe stato arrestato poco dopo l’incidente mentre si trovava nella stazione della metropolitana De Brouckère. È stato interrogato dalla polizia e messo a disposizione della procura di Bruxelles. Tuttavia, non si sa ancora perché abbia fatto una cosa del genere né se i due si conoscessero.

