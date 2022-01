Asteroidi, "solo 24 ore prima": studio-choc della Nasa, perché la Terra è in pericolo

17 gennaio 2022 a

Presente il film Don't look up in cui la Terra viene colpita da un asteroide e muoiono tutti? Ecco, alcuni astronomi finanziati dalla Nasa hanno dichiarato che la possibilità che un evento catastrofico come questo accada esiste e noi potremmo accorgercene solo 24 ore prima. E hanno citato uno studio pubblicato sulla rivista Icarus; "Alcuni asteroidi devastanti potrebbero colpire la terra indisturbati".

Riporta il Messaggero, che secondo i ricercatori, determinati oggetti possono eludere i telescopi computerizzati. In particolare, lo studio sostiene che il 50 per cento degli asteroidi che si avvicinano alla Terra da est saranno difficili da rilevare. Come è successo nel 2019 quando un asteroide di 100 metri ha sorvolato la terra a sole 43.000 miglia di distanza ma nessuno fino al giorno prima lo aveva rilevato. Dopo questo evento il Congresso degli Stati Uniti ha dato incarico alla Nasa di identificare almeno il 90 per cento degli asteroidi più grandi di 140 metri, ossia in grado di distruggere un'intera città.

"I sondaggi dovrebbero prestare particolare attenzione quando rilevano il cielo nuovi oggetti che si muovono lentamente verso la Terra", ha detto il professor Wainscoat che ha affermato che dovrebbe essere possibile aggiornare gli algoritmi per risolvere il problema degli asteroidi che sembrano essere fermi. A oggi solo il 40 per cento degli asteroidi potenzialmente pericolosi viene individuato. L'obiettivo "è portare questa percentuale al 90 per cento".

