Pakistan, "voglio un figlio maschio": va dal santone e lui le pianta un chiodo in testa. E poi... agghiacciante

È finita in ospedale, il Lady Reading Hospital di Peshawar, in Pakistan, una giovane donna incinta di una bambina perché non sopportava più il dolore causato da un chiodo che si era fatta piantare in testa da un "guaritore" nella speranza di partorire un maschio. Il santone, riporta un articolo del Daily mail ripreso da Dagospia, le aveva assicurato che con un chiodo di 5 centimetri sulla fronte avrebbe cambiato il sesso della nascitura.

La donna, già madre di tre bambine, era stata avvisata dai medici che ne aspettava una quarta. Siccome il marito minacciava il divorzio se non avesse partorito un maschio, la donna si sarebbe decisa a visitare il "guaritore". Ma poi tentato di estrarre il chiodo da sola, con l’aiuto di un paio di pinze, senza successo.

"Era completamente cosciente, ma provava un dolore immenso", ha detto il dottor Khan, che l’ha curata. Una radiografia ha mostrato che il chiodo di 5 centimetri aveva perforato la parte superiore della fronte della donna ma aveva mancato il cervello. Secondo dottor Khan per far entrare il chiodo è stato usato un martello o un altro oggetto pesante.

La polizia di Peshawar ha detto che gli agenti di supporto alle vittime sono stati invitati a incontrare la donna per cercare di ottenere i dettagli dell'incidente. Hanno aggiunto che "sarà intrapresa un'azione legale" contro le persone coinvolte.

