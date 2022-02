Al Pacino beccato così (a 81 anni) fuori da casa: l'impensabile video che fa il giro del mondo | Guarda

11 febbraio 2022 a

Al Pacino è in forma e non lo nasconde: l'attore, 81 anni, è stato ripreso mentre usciva di casa a Beverly Hills con tuta e cuffiette nelle orecchie. Lo si è visto ancheggiare e ballare per strada al ritmo della musica che stava ascoltando. Davvero pimpante per la sua età. "Ieri mattina Al Pacino doveva essere particolarmente di buon umore - scrive il Daily Mail citato da Dagospia -. Aveva già dato prova delle sue qualità in pista nel film “Scent of a woman”, nel quale balla un commovente tango".

Pacino di recente è stato protagonista di "House of Gucci", il film di Ridley Scott sulla famiglia Gucci e in particolare sull'omicidio di Maurizio, per cui è stata condannata la ex moglie Patrizia Reggiani. Nonostante le pesanti critiche al film, Pacino è uno di quelli a cui sarebbe andata meglio: la sua interpretazione di Aldo Gucci, infatti, è stata apprezzata. L'attore, comunque, è in piena attività. L'anno scorso ha partecipato anche al film "American Traitor: The Trial of Axis Sally".

Qualche tempo fa si è scoperto pure che Al Pacino avrebbe rifiutato in passato il ruolo del carismatico Han Solo in "Guerre stellari". Lui stesso avrebbe raccontato: "Era un momento della mia carriera in cui mi fu offerto di tutto. Avevo recitato ne "Il Padrino". Non gli interessava se non ero giusto per il ruolo, se sapevo recitare o meno".

