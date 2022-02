Paolo Sorrentino ci riprova, "È stata la mano di Dio" candidato agli Oscar: e l'Italia sogna ancora

08 febbraio 2022 a

a

a

"È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino è candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Il film è entrato nella cinquina delle nomination annunciate oggi 8 febbraio. La cerimonia degli Oscar si terrà domenica 27 marzo a Los Angeles.

"Nemmeno una parola per mio figlio morto". Sanremo, la più dura della accuse contro Amadeus: chi è quest'uomo

"Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l'ironia, la libertà. la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre", commenta il regista all'agenzia Ansa. "Per arrivare fin qui, c'è stato bisogno di un enorme lavoro di squadra. Dunque, devo ringraziare Netflix, Fremantle, The Apartment, gli attori straordinari e una troupe indimenticabile. E poi i miei figli e mia moglie, che mi amano nel più bello dei modi: senza mai prendermi sul serio", conclude.

"Ecco cosa è successo davvero". Iva Zanicchi, svelata la verità sull'allusione sessuale su Drusilla Foer

Anche l'italiano Massimo Cantini Parrini è stato candidato all'Oscar per i costumi del film "Cyrano". Lo ha annunciato l'Academy Awards che sta svelando le candidature alle prestigiose statuette.

"Quando era in crisi...": lo sfregio a Gianni Morandi nei suoi giorni più difficili, la discografica confessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.