Febbre di Lassa, c'è il primo morto in Europa: il virus simile all'Ebola, nuovo incubo

In Gran Bretagna c'è il primo morto di febbre di Lassa, un virus molto simile all'Ebola. Di cosa si tratta nello specifico? Una malattia emorragica virale acuta che può portare anche a emorragie interne e interessare più sistemi di organi. Finora nel Paese erano stati registrati due casi, mentre un terzo sarebbe monitorato dal personale sanitario. La prima vittima era di Bedfordshire.

I pochi casi segnalati finora, come fa sapere l’Independent, provengono tutti dalla stessa famiglia dell'est dell'Inghilterra. E tutti avrebbero recentemente effettuato dei viaggi nell'Africa occidentale. L'Ukhsa, l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha fatto sapere di essere già al lavoro: "Stiamo contattando le persone che hanno avuto contatti stretti con i casi prima della conferma della loro infezione, per fornire valutazioni, supporto e consigli appropriati. Il rischio per la popolazione rimane molto basso".

Un portavoce dell'ospedale in cui c'è stato il primo decesso ha dichiarato: "Confermiamo la morte di un paziente presso il nostro centro che aveva contratto la febbre di Lassa. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento difficile". Il virus che ora preoccupa gli inglesi fa parte della stessa famiglia dell'Ebola, pur non essendo pericoloso e contagioso allo stesso modo. Ormai è diventato endemico in diversi paesi dell'Africa occidentale. Il contagio può avvenire a seguito di contatto con escrementi di topo o attraverso fluidi corporei già infetti. Il nome della malattia va ricondotto all'omonima città nigeriana, dove nel 1969 due infermiere missionarie morirono proprio a causa di questa malattia. Generalmente si guarisce in poco tempo, ma in altri casi può purtroppo risultare mortale.

