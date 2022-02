Joe Biden, la telefonata con Vladimir Putin: "Determinati a reagire", guerra inevitabile? Parte la fuga dall'Ucraina

12 febbraio 2022 a

a

a

La Casa Bianca e il Cremlino hanno anticipato la telefonata che era stata organizzata per lunedì. Segno che la tensione è arrivata a livelli molto alti e che in qualsiasi momento la crisi legata all’Ucraina può sfociare in una vera e propria quella. Il colloquio tra Joe Biden e Vladimir Putin è durato poco più di un’ora: i due hanno parlato tramite una linea di comunicazione sicura a Camp David, dove il presidente degli Stati Uniti si trova insieme a parte del suo staff per la sicurezza nazionale.

Prima ancora c’era stata la telefonata tra Putin ed Emmanuel Macron, con quest’ultimo che ha ribadito alla Russia la “determinazione a reagire” degli occidentali in caso di un’operazione militare del Cremlino in Ucraina. Di risposta Putin ha fatto sapere di considerare le accuse sui piani d’invasione dell’Ucraina “speculazioni provvisorie”. Ad alimentare ulteriormente la tensione un sottomarino americano che è stato intercettato dalle forze di Mosca nelle acque territoriali russe del Pacifico, venendo costretto ad allontanarsi a tutta velocità.

Nel frattempo il ministro Luigi Di Maio ha richiamato tutti gli italiani: “In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l’Ucraina con i mezzi commerciali disponibili. Lavoriamo tutti al fine di evitare una escalation circa la crisi ucraina”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.