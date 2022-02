Messico, stormo di uccelli morti cade all'improvviso dal cielo: video-choc, le ragioni della carneficina

14 febbraio 2022 a

Spesso si abusa del termine “clamoroso”, ma stavolta è il più appropriato per descrivere l’inspiegabile fenomeno che è stato registrato da una videocamera a Cuauhtemoc, in Messico. Uno stormo di uccelli all’improvviso è caduto dal cielo ed è morto con un tempismo a dir poco sospetto: si trattava di centinaia di merli dalla testa gialla.

I poveri animali sono caduti al suolo improvvisamente e apparentemente senza una spiegazione logica: la gran parte di loro è morta dopo il misterioso impatto a terra. Il video è stato diffuso dalla Politica Seccional de Alvaro Oregon e ha subito messo in stato di allerta gli esperti. Nonostante le immagini risalgano alla scorsa settimana, per il momento la causa della morte degli uccelli rimane un grosso mistero. Di certo c’è che questi merli dalla testa gialla stanno migrando in questo periodo dal Canada al Messico, dove preferiscono trascorrere l’inverno.

Il video registrato da una telecamera di sicurezza e che riprende l’esatto momento in cui gli animali muoiono all’istante ha fatto il giro del mondo, essendo a dir poco chioccante. Stando alle prime ispezioni fatte da un veterinario zootecnico, a causare la morte istantanea degli uccelli potrebbe essere stata l’inalazione di gas tossici. Ma non è escluso che l’aumento di tensione delle linee elettriche della zona possa aver colpito gli animali: si attende l’esito dell’autopsia.

