Ucraina, scoop della Cnn: il video che sbugiarda Vladimir Putin? "Nessun ritiro, a un passo dal caos"

L'escalation militare sembra frenare, la guerra appare un poco più lontana. La Russia di Vladimir Putin ha infatti avviato il ritiro di alcune truppe russe dal confine ucraino. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass: "Unità dei distretti militari meridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare alle proprie basi", ha spiegato in una nota il generale maggiore Igor Konashenkov, portavoce della Difesa russa.

Successivamente, è iniziato l'incontro tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e lo stesso Putin, crocevia fondamentale per provare a contenere del tutto l'escalation. E proprio mentre il vertice iniziava, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha spiegato che il ritiro delle truppe di qualche ora prima dalle basi "era pianificato" e "non dipende dall'isteria occidentale". E ancora, il ministro ha aggiunto che le notizie su un'invasione russa dell'Ucraina "sono terrorismo mediatico".

Altra nota di assoluto rilievo: la Duma, ossia il Parlamento russo, ha chiesto al presidente di riconoscere le regioni separatiste ucraine di Donetsk e Lugansk.

Ma a complicare il quadro, ecco un video pubblicato dalla Cnn. Immagini in netta controtendenza rispetto alla notizia relativa al ritiro delle unità militari russe. L'emittente televisiva, in un accurato lavoro online, ha spiegato come l’ammassamento di truppe e dispositivi militari russi al confine con l’Ucraina sta proseguendo, acuendo la crisi. L’emittente ha geolocalizzato alcuni video che circolano sui social media e documentano questi spostamenti. Nelle immagini si vedono movimenti delle forze armate ei pressi di Belgorod, nella Russia occidentale, a poca distanza dal confine e dalla città ucraina di Kharkiv; carri armati in movimento nei pressi del villaggio di Sereteno, a circa 24 chilometri dal confine ucraino. Infine, si vedono nei pressi di una strada di Voronez mezzi militari e carri armati. Vladimir Putin sta bluffando ancora?

Cnn, il video che sbugiarda Putin? Ecco le immagini

