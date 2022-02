Ucraina, la misteriosa "Z" sui tank russi al confine: un'ipotesi terrificante, "ecco cosa significa"

20 febbraio 2022 a

Secondo Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, "l'Europa è sull'orlo di una guerra". Siamo agli ultimi tentativi per far rientrare la crisi tra Ucraina e Russia, ma la Harris aggiunge anche che, a suo giudizio, Vladimir Putin avrebbe già deciso di attaccare. Potrebbe insomma essere soltanto questione di tempo.

Ed in questo contesto, si registra uno strano e inquietante episodio. Diversi carri armati russi ai confini dell'Ucraina sono stati infatti dipinti con una "Z" in vernice bianca: a mostrarli le immagini che circolano sui social e postate proprio dal confine dove potrebbe esplodere il conflitto. Il punto è che non è chiaro che cosa simboleggi quella Z.

I video mostrano decine di veicoli e anche un convoglio a Shebekino, che si trova soltanto a cinque miglia dal confine ucraino. "Sembra che le forze russe stiano dipingendo indicatori, in questo caso una Z, su veicoli per identificare diverse task force o livelli", ha osservato su Twitter Rob Lee, analista militare al King's College di Londra.

Ma non è tutto. Su quelle peculiari "Z" circolano anche altre ipotesi: tra queste, il fatto che vogliano indicare dei mezzi blindati da proteggere dal fuoco amico, circostanza che confermerebbe l'imminenza dell'invasione. E ancora, la "Z" potrebbe anche indicare uno specifico gruppo militare il cui compito, però, ad ora resta un mistero per tutti.

