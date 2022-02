Regina Elisabetta, non solo Covid: dimagrita e fragile. "Le vere condizioni": principe Carlo sotto accusa

21 febbraio 2022 a

a

a

La notizia della positività al Covid della Regina Elisabetta sta facendo preoccupare i sudditi in Inghilterra. Buckingham Palace lo ha comunicato ieri. L'apprensione in tutto il Paese nasce dal fatto che la Sovrana, pur essendo in ottima salute, ha quasi 96 anni. Quindi l'età potrebbe non esserle di aiuto. Questo, inoltre, doveva essere un momento di tranquillità per lei, visto che a breve dovrebbe festeggiare il suo storico giubileo di platino, ovvero 70 anni sul trono.

Regina Elisabetta positiva al Covid a 95 anni, panico a Londra: "Ecco le sue condizioni"

Al momento, comunque, la Regina - che ha tre dosi di vaccino - avrebbe solo sintomi lievi simili ad un raffreddore. In ogni caso, è costantemente controllata dai medici di corte. Elisabetta starebbe trascorrendo questo periodo nel castello di Windsor, a poche miglia da Londra. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Sua Maestà sia stata contagiata dal figlio maggiore Carlo. Quest'ultimo, infatti, era andato a farle visita e poco dopo era risultato positivo. Subito dopo di lui anche Camilla.

Video su questo argomento "Lo zampino della Regina". Occhio al vestito di Kate Middleton: il messaggio nascosto

La Regina sembrava esserne uscita indenne. Anche se già nei giorni prima dell'annuncio, come riporta il Giorno, Elisabetta era apparsa fragile, dimagrita e appoggiata a un bastone. Lei stessa, indicando la sua gamba, ironicamente aveva detto: “Guardate come sono messa, non mi posso neanche muovere”. Tanto l'affetto espresso dai sudditi, che subito le hanno augurato una pronta guarigione. Anche perché questo non è un momento facile per la Sovrana. Al di là del Covid, infatti, ha molti pensieri per la testa, a partire dallo scandalo sessuale in cui è coinvolto il figlio, il principe Andrea.

Video su questo argomento "Ingrata e impertinente", Meghan Markle asfaltata da Camilla: nero su bianco, la fucilata della moglie del principe Carlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.