Ucraina, ordine immediato: "L'artiglieria si sposti verso Chernobyl". Attacco a sorpresa, qual è il vero timore

23 febbraio 2022 a

a

a

Il riconoscimento del Donbass e l'invio di forze armate russe sul territorio ha sconvolto gli equilibri in Ucraina. Dalla parte occidentale del Paese, come rivela il Giornale, diverse unità di artiglieria avrebbero ricevuto l’ordine di spostarsi immediatamente verso Chernobyl, sopra Kiev, così da contrastare un’eventuale invasione russa a partire dalla vicina Bielorussia. Un italiano, che da tempo vive a Donetsk, al Giornale ha raccontato: "Le cannonate sono riprese alla grande dal mattino presto. I soldati di Mosca in città non si sono visti, ma i blindati vanno verso la linea del fronte. Lunedì notte nella piazza con la statua di Lenin c’erano i fuochi d’artificio e sventolavano solo bandiere russe. Putin ha dato una scossa mondiale".

"Roba da 50mila morti". Apocalisse europea: perché la guerra russa è già iniziata. L'esperta: "Cosa sta succedendo al confine"

Le repubbliche separatiste riconosciute da Vladimir Putin starebbero già iniziando a prepararsi a un eventuale conflitto. Il leader separatista Denis Pushilin, infatti, ha firmato un decreto che obbliga al servizio militare i giovani nati tra il 1995 e il 2004. Aggiungendo che "non escludiamo a un certo punto di chiedere aiuto alla Federazione Russa".

"Putin? Un finto Hitler, cos'è in realtà". Luttwak, le cannonate sullo Zar (e i tedeschi) | Video

Un altro italiano rimasto a Kiev ha detto: "Me l’aspettavo che Putin giocasse questa carta. Se gli ucraini non si ritireranno verranno spazzati via. Ci sarà una battaglia cruenta, ma limitata territorialmente. L’obiettivo è prendersi Mariupol e gli altri centri abitati del Donbass con una guerra lampo". Il riferimento è a Mariupol, città portuale sul mare di Azov, strategica per entrambe le parti. Nel frattempo, però, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha alcuna intenzione di cedere e ritiene "che non ci sarà una guerra totale contro l’Ucraina".

"Putin si è preparato". Cosa sa Rampini: verso una guerra infinita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.