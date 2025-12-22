Giorgia Meloni, Le Figaro infierisce su Macron: "Grazie, che schiaffone che gli hai dato!"

Nuovo elogio francese a Giorgia Meloni. A firmarlo Le Figaro. L'editorialista Guillaume Tabard rimarca la centralità del premier italiano che, con l’avvicinarsi del Natale, è riuscita a evitare un affronto, da parte di Bruxelles, che avrebbe decuplicato la rabbia degli agricoltori francesi ed europei. Da qui il "grazie Meloni! Che schiaffo in faccia che Emmanuel Macron debba il rinvio della firma dell’accordo di libero scambio con il Mercosur al sostegno del capo del governo italiano, il suo anti-modello europeo".

Insomma, il merito è tutto della leader di Fratelli d'Italia che ha ritenuto che l’accordo non contenesse garanzie sufficienti per il settore agricolo. E a quel punto la Francia non ha potuto fare altro che accogliere con sollievo la posizione della premier italiana vista la pressione degli agricoltori francesi. "Per il bene degli agricoltori – conclude l’editorialista di Le Figaro – non si può che accogliere con favore la conversione di Macron ad un patriottismo esigente, tipico di Giorgia Meloni. Per evitare di aggiungere un ulteriore motivo di ostilità nei suoi confronti, questo aggiornamento della sua ortodossia europea era necessario".