Ucraina, profezia terrificante: "Sarà l'Iraq di Vladimir Putin", come collasseranno Russia ed Europa

23 febbraio 2022

"Per Vladimir Putin la vera minaccia non sono né la Nato né l'Unione europea, ma proprio l'Ucraina come nazione": Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali e ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus su La7, ha parlato della crisi a Kiev, analizzando anche i maggiori ostacoli sulla strada di Putin. "E' vero che in Ucraina ci sono ancora problemi di corruzione, oligarchi e via dicendo, ma è anche vero che stiamo parlando di un Paese con 40 milioni di cittadini, dove la popolazione è giovane e la società civile è vibrante. Questa società, che guarda all'Europa e alla comunità euroatlantica, è la vera minaccia per Putin".

Secondo la Tocci, quindi, in caso di invasione la società ucraina non cederà tanto facilmente: "Se dovesse esserci una guerra su larga scala, militarmente la Russia vincerebbe, riuscirebbe a occupare Kiev. Ma, proprio perché il senso di resilienza e resistenza in Ucraina è stato creato dalla minaccia russa, questa resistenza continuerebbe anche in caso di invasione. L'Ucraina, allora, diventerebbe per la Russia l'Afghanistan degli Stati Uniti". Pure in caso di vittoria, insomma, lo zar avrebbe non pochi problemi in territorio ucraino.

"Se si arrivasse allo scontro Russia-Ucraina, ci sarebbe effettivamente una terza guerra mondiale", ha proseguito l'esperta, dipingendo uno scenario terrificante. Infine ha spiegato: "Chi è che sosterrebbe gli ucraini? Penso gli ucraini stessi, armati dall'Occidente. Se Putin vincerà, il Paese potrebbe diventare per la Russia un nuovo Iraq. Perché un conto è vincere la battaglia, un altro è vincere la guerra".

