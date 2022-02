Vaccino, il 9% che ci condannerà: "Perché la pandemia non è finita", uno studio inquietante

25 febbraio 2022 a

a

a

Il Covid non è più una priorità mondiale in questo momento, dato che tutta l’attenzione è spostata sul conflitto aperto in Ucraina dalla Russia di Vladimir Putin. L’eco dei bombardamenti a Kiev e dintorni ha cancellato la pandemia dall’agenda del mondo, anche perché è convinzione di molti che la situazione si stia ormai normalizzando. L’Oms ha però voluto mandare un messaggio per tenere alta l’attenzione: guai a pensare che sia tutto finito.

Omicron, sotto-variante e reinfezione: contagio "infinito", la peggiore delle scoperte

“Circa il 9% della popolazione mondiale ha ricevuto solo la prima dose del vaccino e questa è una grande preoccupazione”, ha dichiarato la vicedirettrice generale Zsuzsanna Jakab, che poi ha aggiunto: “Nonostante la coordinazione a livello globale, anche moltissimi operatori non hanno completato il ciclo vaccinale”. Ciò genera grossa preoccupazione perché il virus è dormiente: con una copertura vaccinale mondiale così bassa, non appena calano le difese immunitarie si rischia di tornare al punto di partenza, o quasi.

"Tutto al buio, nessuno sapeva". Contagi e lockdown, così l'Italia è crollata: Miozzo, drammatica confessione

“È indispensabile la copertura dei servizi fondamentali - ha continuato la vicedirettrice generale dell’Oms - dobbiamo essere sempre preparati per le emergenze sanitarie. Da questo punto di vista l’Oms offre un supporto per la gestione dei servizi socio-sanitari. Abbiamo compreso durante la pandemia quanto importanti siano le città nel determinare le condizioni ambientali in cui ci troviamo”.

"Dall'Europa mi hanno detto di tacere". Omicron, la prova del grande complotto? Chi è questa donna, che cosa sa sul virus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.