Ucraina, i tredici soldati eroi: "Nave da guerra russa, fottiti". Resistenza estrema, trucidati tutti

25 febbraio 2022 a

a

a

Tredici ucraini della guardia di frontiera sono stati uccisi mentre difendevano la piccola Isola dei Serpenti nel Mar Nero. I 13 sono morti dopo l'attacco aereo e il bombardamento di artiglieria. "Questa è una nave da guerra militare russa. Deponete le armi e arrendetevi per evitare spargimenti di sangue e perdite inutili. Altrimenti sarete bombardati", ha detto un membro dell'equipaggio della nave russa, come si sente in un audio registrato.

Parole alle quali un soldato ucraino risponde così: "Nave da guerra russa, fottiti". Dopodiché i tredici soldati sono stati trucidati.

Il presidente ucraino Zelensky conferirà loro il titolo di "Eroi dell'Ucraina": "Sulla nostra Isola di Zmiinyi, difendendola fino all'ultimo, tutte le guardie di frontiera sono morte eroicamente. Ma non si sono arrese. A loro sarà conferito il titolo postumo di Eroe dell'Ucraina", ha detto. "Possa la memoria di coloro che hanno dato la vita per l'Ucraina vivere per sempre". Lo stesso ministero della Difesa ucraino ha rilanciato su Twitter un messaggio in cui si fa riferimento ai "13 eroi" che hanno opposto resistenza all'invasione russa.

"Finita l'era delle illusioni". Il premier polacco avverte l'Europa: non saremo più al sicuro

Nel briefing quotidiano del ministero della Difesa di Mosca, invece, il portavoce ha detto che 82 militari ucraini si sono arresi volontariamente ieri durante l'attacco all'isola.

"Criminali, non c'è purgatorio: che fine farete". Ucraina-Russia, caos all'Onu: la violenta rissa tra i due ambasciatori | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.