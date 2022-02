Regina Elisabetta col Covid, "non può venire neanche in video": ombre sulla sua salute, panico a Buckingham Palace

25 febbraio 2022 a

La positività al Covid della Regina Elisabetta è passata in secondo piano con lo scoppio della guerra in Ucraina, ma in Gran Bretagna c’è comunque una certa apprensione per le condizioni di salute della sovrana che, pur essendo vaccinata con tre dosi, è comunque una donna di quasi 96 anni. Per la seconda volta in questa settimana, la Regina Elisabetta è stata costretta a rinviare le udienze virtuali che aveva in programma.

A comunicarlo è stato Buckingham Palace, che ha spiegato che tali udienze “saranno ora riprogrammate per una data successiva”, precisando comunque che la sovrana continua a svolgere “impegni leggeri”. Mercoledì sera la Regina Elisabetta aveva parlato a telefono con Boris Johnson per il consueto briefing settimanale, dopodiché ha annullato anche gli impegni virtuali perché ancora in preda ai sintomi lievi del Covid, descritti come “simili a un raffreddore”.

Insomma, la sovrana - la cui positività è stata ufficializzata domenica scorsa - è ancora alle prese con la forma leggera del virus. La Gran Bretagna tirerà un sospiro di sollievo soltanto quando verrà comunicata la sua negativizzazione: d’altronde c’è grande apprensione perché la Regina Elisabetta ad aprile compirà 96 anni e poi a giugno dovrà celebrare il Giubileo di platino per i 70 anni di regno.

