Vladimir Putin "faccia di c***o": da chi arriva lo sfregio allo Zar, notate qualcosa di strano in questa foto?

Continua a essere drammaticamente delicata la situazione in Ucraina, dove si combatte da giovedì 24 febbraio, giorno in cui è partita l’offensiva della Russia con lo scopo di rovesciare il presidente Zelensky e il governo ucraino. C’è molto scetticismo sull’esito dei negoziati in corso in Bielorussia, anche perché intanto la capitale Kiev continua a essere circondata dalle truppe russe.

In attesa di sviluppi dall’incontro in corso in territorio bielorusso, sul web e sui social si cerca un minimo di sdrammatizzare una situazione pesante e che nessuno si aspettava, dato che è stato scatenata dalla Russia una vera e propria guerra. A finire nel mirino degli utenti è soprattutto Vladimir Putin, percepito sempre più come un dittatore che sta agendo contro gli interessi anche del suo stesso popolo: sui social sta girando molto un video in cui un pupazzo con la faccia di Putin, truccata da pagliaccio, viene colpito da falli di gomma. Il tutto condito dalla didascalia “Dicktator”.

Anche Dagospia ha rilanciato il video e lo ha collegato a un comico refuso commesso da Repubblica: “Eccolo, il lanciacazzi di cui parlava Repubblica. Con queste armi la guerra la vinciamo sicuro. Per Repubblica la Germania invierà 400 ‘lanciacazzi’ all’Ucraina. Lo sfondone è apparso ieri nell’aggiornamento live del sito del quotidiano sulla guerra in Ucraina”.

