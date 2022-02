Ucraina, le facce dei generali all'annuncio di Putin sulle armi nucleari: terrore puro e sconcerto

28 febbraio 2022 a

I consiglieri più stretti di Vladimir Putin sono apparsi sconvolti quando il presidente russo ha lanciato la sua bomba sulla preparazione delle armi nucleari. Le espressioni del generale dell'esercito Valery Gerasimov e del ministro della Difesa Sergey Shoygu sono state riprese mentre il presidente russo metteva in stand-by il suo arsenale atomico. Max Bergmann, un ex funzionario del Dipartimento di Stato, ha definito il discorso di Putin prevedibile ma pericoloso. "Le cose potrebbero andare fuori controllo", ha avvertito.

La migliore possibilità della Nato di bloccare un'arma nucleare sembra sia il sistema di difesa missilistica balistica Aegis, che tenterebbe di farla esplodere dal cielo. È montato su navi da guerra statunitensi che, ai fini della difesa europea, hanno sede in Spagna. L'equivalente terrestre del sistema, l'Aegis Ashore, è distribuito in Romania.

La comparsa dei generali alla conferenza stampa del Cremlino è avvenuta poco più di quindici giorni dopo che avevano detto ad alti funzionari britannici che non avrebbero invaso l'Ucraina. La promessa era stata fatta a Ben Wallace - che ha compiuto la prima visita a Mosca da parte di un segretario alla difesa del Regno Unito in 20 anni - e all'ammiraglio Sir Tony Radakin, capo di stato maggiore della difesa. Il Cremlino ha aumentato significativamente il numero di lanci di prova di armi atomiche quest'anno, forse in previsione del conflitto con l'Ucraina. Ma un ex ufficiale dell'intelligence militare del Regno Unito ha detto "non dovremmo preoccuparci immediatamente. Questo è un tentativo di deterrenza da parte di Putin, non una dichiarazione che ha alcuna intenzione immediata di usare armi nucleari. Tuttavia, devi ricordare che se minacci qualcosa, è credibile solo se sei pronto a usarli", ha concluso.

