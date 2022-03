Ucraina, la diretta: convoglio russo di 60 km in marcia verso Kiev, razzie e distruzione lungo il percorso

01 marzo 2022 a

Dopo il primo tentativo di mediazione tra Russia e Ucraina, Vladimir Putin ha innalzato il livello dell'offensiva militare, bombardando indiscriminatamente cittàò ucraine. Un lungo convoglio in marcia verso Kiev. Si aggrava l'emergenza umanitaria. Restano comunque aperte le porte negoziali: le delegazioni dovrebbero incontrarsi una nuova volta, in questo secondo round al confine tra Bielorussia e Polonia.

Ore 6.55: Kherson circondata dalle truppe russe

Le forze russe sono arrivate alle porte di Kherson, città nel sud del Paese: lo ha confermato il sindaco. La città è ora quasi completamente circondata dai reparti di Mosca.

Ore 6.34: Ucraina: "Riceveremo 70 caccia dall’Ue"

L’aviazione ucraina ha ricvelato che riceverà 70 caccia aerei. Nel dettaglio, la Bulgaria fornirà 16 MiG-29 e 14 Su-25, la Polonia fornirà 28 unità MiG-29 e la Slovacchia 12 MiG-29. Il supporto militare dell'Europa si fa sempre più tangibile

Ore 6.15: Base militare ucraina in fiamme vicino a Kiev

La base militare è stata colpita da un attacco aereo sferrato la notte scorsa dalle forze russe: riporta il Guardian, che pubblica un video con immagini dell’incendio lungo una strada di Brovary - dove ha sede la base, a 25 km a nordest di Kiev - riprese dall’interno di un’auto. Nel video le persone a bordo dell’auto che riprendono la scena si chiedono se qualcuno sia sopravvissuto all’attacco e commentano che il posto di blocco della base è stato centrato in pieno.

Ore 4.55: Case distrutte dal convoglio russo

Le nuove immagini satellitari di Maxar Technologies, che mostrano il convoglio di mezzi militari russi alle porte di Kiev lungo più di 60 chilometri, mostrano anche delle colonne di fumo che si alzano da case apparentemente in fiamme lungo il percorso: lo riporta la Cnn, che pubblica una di queste immagini. I russi, insomma, sembrano sparare a casaccio contro obiettivi civili. L’immagine riportata dall’emittente Usa mostra due colonne di fumo bianco provenienti da almeno due abitazioni apparentemente distrutte, a pochi metri di distanza dalla strada percorsa dal convoglio, a nordovest di Invankiv.

Ore 3.22: "Volontari per l'Ucraina", mossa delle ex forze speciali

Una squadra di forze speciali britanniche in pensione si è offerta volontaria per andare in Ucraina per "sostenere la difesa del Paese". Lo rilancia il quotidiano Mirror, citato da Ria Novosti, la principale agenzia di stampa russa. Tra i volontari, figurerebbero "cecchini altamente qualificati ed esperti nell'uso di missili antiaerei e anticarro". Sempre secondo il Mirror, "ex paracadutisti" e "altri specialisti militari del Regno Unito" potrebbero unirsi ulteriormente ai gruppi delle forze speciali ucraine. Ma secondo il quotidiano Telegraph, oggi le forze armate britanniche faranno sapere ufficialmente che i soldati che non sono autorizzati a partire per l'Ucraina "indipendentemente dal fatto che siano in licenza o meno". Lo stop è dovuto al fatto che si teme un'escalation del conflitto.

Ore 2.01: Verso Kiev convoglio di 60 km di forze russe

Il convoglio di mezzi militari russi alle porte di Kiev è lungo oltre 40 miglia, ovvero più di 60 chilometri, il tutto stando alle nuove immagini satellitari di Maxar Technologies. Lo riferisce la Cnn. La colonna militare è formata da blindati, tank, pezzi di artiglieria e altri veicoli logistici. Il convoglio si estende dalla base aerea di Antonov a nord di Pribyrsk.

Ore 0.43: Almeno 406 le vittime civili segnalate in Ucraina

Questo il dato fornito dal sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e il coordinatore dei soccorsi di emergenza Martin Griffiths, il quale cita i numeri dell'Ufficio del Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Griffiths si è rivolto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in videoconferenza da Ginevra, aggiungendo che il numero reale di vittime civili "potrebbe essere considerevolmente più alto, poiché molte vittime segnalate devono ancora essere confermate".

